شاهد : هروب جماعي لمستوطني الاحتلال بعد سماعهم دوي صفارات الانذار في القدس

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو لحظة هروب المستوطنين من احد الفعاليات بعد سماعهم دوي صفارات الانذار في القدس المحتلة

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هذا واكدت كتائب القسام انها قصفت القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين