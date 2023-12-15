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الجمعة، 15-12-2023 06:41 م

شاهد : هروب جماعي لمستوطني الاحتلال بعد سماعهم دوي صفارات الانذار في القدس

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الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو لحظة هروب المستوطنين من احد الفعاليات بعد سماعهم دوي صفارات الانذار في القدس المحتلة 

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هذا واكدت كتائب القسام انها قصفت القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين

 

 




 

 


 

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