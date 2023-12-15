شاهد : هروب جماعي لمستوطني الاحتلال بعد سماعهم دوي صفارات الانذار في القدس

الوكيل الإخباري- وثق مقطع فيديو لحظة هروب المستوطنين من احد الفعاليات بعد سماعهم دوي صفارات الانذار في القدس المحتلة
هذا واكدت كتائب القسام انها قصفت القدس المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين
مســتــوطـنـون يهربون بعد سماعهم دوي صفارات الإنذار، في مدينة القدس المحتلَّة pic.twitter.com/sfmtz4gm38— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 15, 2023
لحظة هروب المستوطنين من حائط البراق في القدس بعد سماعهم صافرات الإنذار جراء إطلاق صواريخ المـ..قاومة pic.twitter.com/nGelHFIkN7— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 15, 2023