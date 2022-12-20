شبيبة فتح: الوفاء لروح القائد أبو حميد يتطلب تعزيز الوحدة واستمرار النضال

الوكيل الاخباري - نعت الشبيبة الفتحاوية في فلسطين القائد الوطني ناصر أبو حميد، الذي استشهد جراء الإهمال الطبي المتعمد.

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وقالت شبيبة فتح في بيانها، اليوم الثلاثاء، "يترجل ناصر أبو حميد، شامخا وثابت الارادة رغم الوجع، ويحقق ما تمناه بأن يرتقي شهيدا على أرض فلسطين، بعد أن قضى سنين عمره مناضلا متقدما الصفوف في كل الميادين".



وأضاف البيان، شكل أبو حميد نموذجا للمناضل الحقيقي، الذي ما غادر ميدان المقاومة، سواء في الانتفاضة الاولى أو في انتفاضة الاقصى، او خلال النضال من داخل السجون، كأحد قادة الحركة الاسيرة، وقادة إضراب الأسرى عام 2017".



وأكدت الشبيبة أن دم ناصر وإصرار الاحتلال على التعاطي بكل هذا الاجرام مع وجعه ومرضه، وتجاهل القيام بأي عمل، وما تمر به القضية الوطنية من منعطف خطير، يتطلب فورا وحدة وطنية حقيقة لمواجهة الاحتلال ويستدعي من الكل الفلسطيني استمرار النضال.

وفا