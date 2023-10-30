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الإثنين، 30-10-2023 12:07 م

شهداء اطفال غزة جراء العدوان تجاوز العدد السنوي لوفيات الصراعات المسلحة عالمياً

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الوكيل الإخباري- تجاوز عدد الأطفال الذين استشهدوا في غزة، خلال القصف الاسرائيلي على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية، العدد السنوي للأطفال الذين توفوا في الصراعات المسلحة على مستوى العالم، خلال كل من السنوات الأربع الماضية، بحسب منظمة إنقاذ الطفولة.

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وأبلغت السلطات الصحية في قطاع غزة عن استشهاد أكثر من 3000 طفل في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال جيسون لي، مدير منظمة إنقاذ الطفولة في الأرض الفلسطينية المحتلة: "الأرقام مروعة، وليست نتيجة استمرار العنف فحسب، بل توسعه في غزة حاليا، لا يزال المزيد من الأطفال معرضين لخطر جسيم".

وفي الإجمالي، توفي ما مجموعه 2985 طفلا في 24 دولة في عام 2022، وتوفي 2515 طفلا في عام 2021، و2674 طفلا في عام 2020، بحسب التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول الأطفال والنزاعات المسلحة، الذي نشرته منظمة إنقاذ الطفولة.

وفي عام 2019، أفادت الأمم المتحدة بوفاة 4019 طفلا في الصراعات حول العالم.

وقد ضمت منظمة إنقاذ الطفولة صوتها إلى المطالبين بوقف فوري لإطلاق النار في غزة.

 

سي ان ان

 




 

 


 

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