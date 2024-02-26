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الإثنين، 26-02-2024 07:43 ص

شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية مكثفة جنوب قطاع غزة

شهداء


الوكيل الاخباري - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين، بينهم أطفال ونساء، في اليوم الـ 143 من عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة، والذي شهد فجر اليوم الإثنين، غارات مكثفة وقصف مدفعي عنيف استهدف مناطق جنوب القطاع.اضافة اعلان


وأفادت مصادر صحية بالقطاع، باستشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء استهداف منزل في محيط مستشفى غزة الأوروبي شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونسف جيش الاحتلال الإسرائيلي منازل غربي مدينة خان يونس التي شهدت

اشتباكات ضارية في محيط مستشفى ناصر، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف حي الأمل غربا.

واستشهد 4 فلسطينيين بينهم سيدة وطفل، وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا شمال رفح.

وكان قد استشهد 15 فلسطينيا على الأقل، وأصيب العشرات بجروح مختلفة، بينهم أطفال ونساء، في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، الليلة الماضية.

 




 

 


 

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