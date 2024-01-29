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الإثنين، 29-01-2024 09:00 ص

مرصد حقوقي: إسرائيل تواصل انتهاكاتها في غزة بالوتيرة نفسها عقب قرار العدل الدولية

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الوكيل الاخباري - أكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان أنه وثق مواصلة جيش الاحتلال قتل المدنيين وتهجيرهم قسرا وتجويعهم بالوتيرة ذاتها بعد مرور 48 ساعة على صدور قرار محكمة العدل الدولية، الذي ألزم إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

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وأشار المرصد إلى أنه وثق استشهاد373 فلسطينيا ، منهم 345 مدنيا، إضافة إلى أكثر من 643 إصابة، منذ صدور قرار المحكمة.

 

وأضاف أن إسرائيل تواصل تجاهل قرار المحكمة، وانتهاك التزاماتها الدولية، بما في ذلك قواعد ومبادئ القانون الدولي، بإصرارها على الاستمرار في ارتكاب انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.


 




 

 


 

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