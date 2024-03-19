شهيدان فلسطينيان برصاص إسرائيلي في بيت لحم ونابلس

الوكيل الاخباري - استشهد شابان فلسطينيان برصاص إسرائيلي أحدهما قرب مستوطنة إسرائيلية في بيت لحم في الضفة الغربية المحتلة وذلك بزعم تنفيذ عملية أصيب على إثرها مستوطنان إسرائيليان.

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وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على شاب قرب مستوطنة "غوش عتصيون" جنوبي بيت لحم، وذلك بذريعة تنفيذ عملية إطلاق نار في المنطقة مما أدى إلى إصابة إسرائلييين اثنين، واستشهاد الشاب الفلسطيني.

وفي بلدة عقربا جنوبي نابلس استشهد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" في وقت سابق الثلاثاء.