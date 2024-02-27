الثلاثاء 27-02-2024
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التربية الفلسطينية: 5424 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

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الثلاثاء، 27-02-2024 12:41 م

التربية الفلسطينية: 5424 طالبا استُشهدوا منذ بداية العدوان

شهداء


الوكيل الاخباري - قالت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، إن 5424 طالبا استُشهدوا و9193 أصيبوا بجروح منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر على قطاع غزة والضفة.

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وأوضحت التربية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلبة الذين استُشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 5379، والذين أصيبوا إلى 8888، فيما استُشهد في الضفة 48 طالبا وأصيب 305 آخرون، إضافة إلى اعتقال 97.


وأشارت إلى أن 255 معلما وإداريا استُشهد وأصيب 891 بجروح في قطاع غزة، وستة أصيبوا بجروح، واعتُقل أكثر من 73 في الضفة.


ولفتت إلى أن 286 مدرسة حكومية و65 تابعة لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، ما أدى إلى تعرض 111 منها لأضرار بالغة، و40 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 57 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب، كما تم استخدام 133 مدرسة حكومية كمراكز للإيواء في قطاع غزة.


 




 

 


 

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