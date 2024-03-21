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الخميس، 21-03-2024 06:19 ص

شهيدان واشتباكات مسلحة عقب اقتحام الاحتلال طولكرم

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الوكيل الاخباري - أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطينيين اثنين جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية موقعا داخل مخيم نور شمس بمدينة طولكرم شمالي الضفة الغربية.

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وقبيل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أن قواته بدأت عملية عسكرية في مخيم نور شمس، وقال إنه استهدف بطائرة مسيرة شابين فلسطينيين زعم أنهما شكلا خطرا مباشرا على قواته في المخيم. ووصفت هيئة البث الإسرائيلية العملية العسكرية في المخيم بأنها واسعة النطاق.


وأفادت مصادر فلسطينية باندلاع مواجهات مسلحة في المخيم، وقالت كتائب شهداء الأقصى في طولكرم إنها تخوض اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والعبوات المتفجرة مع القوات المقتحمة.


كما أفادت المصادر بأن قوات الاحتلال قامت بعمليات تجريف في المخيم الذي تعرض في الأشهر الماضية لعدة عمليات اقتحام.


وكان مراسل الجزيرة أفاد بأن قوات الاحتلال حاصرت مخيم نور شمس بعد اقتحامها مدينة طولكرم بعشرات الآليات والجرافات.


 




 

 


 

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