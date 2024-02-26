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الإثنين، 26-02-2024 06:04 ص

الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم

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الوكيل الاخباري - اقتحمت قوات الاحتلال فجر اليوم الاثنين، مدينة طولكرم، وضواحيها.

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وأفادت مصادر باقتحام عدة آليات عسكرية المدينة من محورها الغربي، جابت مختلف شوارعها وأحيائها مرورا بدوار العليمي "المحاكم"،  وميدان الشهيد ثابت ثابت وسط طولكرم، وشارع الحدادين.


وأضافت أن دوريات الاحتلال اقتحمت ضاحيتي شويكة شمال المدينة واكتابا شرقها.


وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل الفلسطينيين، عرف من اصحابها: عائلة الشهيد يوسف علي الخولي في ضاحية اكتابا، والفلسطيني عبد عودة في حي الاسكان خلف جامعة القدس المفتوحة بالمدينة، والمواطن مصطفى الصافي، والأسير المحرر علاء شريتح (الطاهر)، ومحل تجاري للأدوات الكهربائية يعود لعائلة الطاهر في شارع الحدادين، وقامت بتفتيشها واخضاع قاطنيها للاستجواب، قبل ان تقوم باعتقال كل من والدة وزوجة علاء شريتح للضغط عليه لتسليم نفسه، وهي المرة الثانية منذ شهر التي يتم اعتقالهما، وشقيقه محمود.


 




 

 


 

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