صحة غزة: الأطفال يعانون مضاعفات خطرة نتيجة عدم توفير الحليب

الوكيل الإخباري -

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قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن آلاف الأطفال في شمال القطاع يعانون من مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توفر أنواع الحليب الخاص بهم.وقال المتحدث باسم الوزارة الدكتور أشرف القدرة، في بيان اليوم الأربعاء، "فقدنا 27 طفلا نتيجة سوء التغذية وعدم توفر أي نوع من حليب الأطفال في شمال غزة"، مطالبا المنظمات الأممية ومؤسسات الطفولة بتوفير حليب للأطفال شمال غزة.من جهة أخرى، دعا رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، سلامة معروف، وسائل الإعلام الدولية إلى دخول غزة لنقل مجريات العدوان الإسرائيلي.وقال في بيان صحفي، إن منع قوات الاحتلال الطواقم الصحفية من الدخول إلى غزة هو انتهاك صريح وواضح لحرية الرأي والتعبير، ويؤكد أن الاحتلال كما هو عادته يسعى لارتكاب جرائمه بعيدا عن الشهود وأعين الكاميرات.