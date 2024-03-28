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الخميس، 28-03-2024 12:48 م

صحة غزة: حصيلة الشهداء تتجاوز 32 ألفا و500

شهداء


الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 32552 شهيدا و74980 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشارت الوزارة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى من جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ174 على قطاع غزة، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها إلى المستشفيات 62 شهيدا و91 مصابا خلال الساعات الماضية.


وأضافت أنه "ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".


 




 

 


 

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