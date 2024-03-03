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الأحد، 03-03-2024 11:24 ص

صحة غزة: ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 30.410 شهداء

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الوكيل الاخباري - ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إلى 30410 شهداء و71700 إصابة، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.

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وأشارت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 149 على قطاع غزة، أن الاحتلال ارتكب 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدا و177 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.


وأضافت "لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم".


واستشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب العشرات فجر الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلا شمالي مدينة غزة.


 




 

 


 

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