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الأربعاء، 09-06-2021 08:21 ص

صحيفة عبرية : الاحتلال سيسمح بتحويل المنحة القطرية لغزة

ما
جانب من أحداث غزة الأخيرة


الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة عبرية نقلا عن مسؤول كبير في حركة "حماس " الفلسطينية بأن "الوسطاء المصريين أكدوا أن الاحتلال سيسمح بتحويل المنحة المالية القطرية إلى غزة نهاية الأسبوع".

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وعلى صعيد متصل أفادت صحيفة "القدس" الفلسطينية بأن زوجة رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية وصلت إلى القاهرة برفقة عائلتها حتى تلتقي مع زوجها، ووصل هنية اليوم إلى مصر على رأس وفد "حماس" الذي سيجري حوارا مع الفصائل الفلسطينية سيبدأ السبت القادم. 


وأشارت إلى أن "الفصائل الفلسطينية التي ستصل القاهرة ستناقش عدة مواضيع من بينها، المصالحة، الانتخابات الفلسطينية التي تم تأجيلها، تشكيل حكومة وحدة، وإعادة تنظيم منظمة التحرير الفلسطينية، إعادة إعمار غزة وتهدئة طويلة المدى".  


ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون في حركة "حماس" مع مسؤولين في المخابرات المصرية لبحث صفقة لتبادل الأسرى مع الاحتلال وإعادة إعمار غزة وتهدئة طويلة الأمد. 

 

المصدر : روسيا اليوم


 




 

 


 

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