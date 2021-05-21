إسماعيل هنية يعلن الانتصار

الوكيل الإخباري- بعد وقف إطلاق النار الذي أنهى صراعًا حادًا استمر 11 يومًا بين الفلسطينيين والاحتلال ، أعلن الزعيم السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، النصر في خطاب ألقاه الجمعة، مضيفًا أن المعركة الأخيرة مع الاحتلال "سيكون لها ما بعدها".



وقال هنية: "انتصار غزة من أجل القدس والمسجد الأقصى وحي الشيخ جراح والضفة الغربية. كل الدماء التي سُفكت في هذه المعركة والمعارك التي سبقتها هي المقاومة على طريق القدس".

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وأضاف: إن المعركة مع الاحتلال هي علامة فارقة مهمة في الصراع، و"المقاومة أقوى بكثير اليوم".



وتابع: "سنعد أنفسنا لعصر ما بعد معركة سيف القدس".



المصدر : CNN بالعربية