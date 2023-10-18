الأربعاء 18-10-2023
الوكيل الاخباري

الصفدي يطالب بتقديم قادة الاحتلال للمحكمة الجنائية الدولية

النقابات تتضامن مع غزة وتندد بالمجزرة

الأونروا في غزة: ما لدينا من اغذية يكفي لنصف يوم فقط

ولي العهد يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة

التربية: تحويل مستحقات مسائي مدارس السوريين إلى البنوك

الأمير الحسن: في غزة هاشم حيث ضريح جدي تمارس إسرائيل إجرامها بترويع الآمنين

وزير الخارجية الفلسطيني: إسرائيل تقتل طفلا فلسطينيا كل 15 دقيقة

إضراب محال تجارية في عمّان تضامناً مع غزة - صور

إسرائيل تدعو مواطنيها إلى مغادرة تركيا في أسرع وقت

الأمم المتحدة: الاحتلال شن 58 هجوماً على مرافق طبية في غزة

عاجل

كتائب القسام تقصف بقوة : رداً على استهداف اهالي غزة -فيديو

الأربعاء، 18-10-2023 03:04 م

صور- كتائب القسام تكشف هوية منفذي الهجوم البطولي قرب مستوطنة 'مرغليوت' والذين استشهدوا لاحقا

1020239161026413221008


الوكيل الإخباري- كشفت كتائب القسام عن هوية وصور منفذي العملية البطولية التي وقعت قرب المستوطنة "مرغليوت" شمال فلسطين يوم السبت الماضي، والتي أدت فيما بعد إلى استشهادهم.

أعلنت الكتائب أن الشهداء يدعون أحمد أسامة عثمان وهم من مخيم عين الحلوة، ويحيى نايف عبد الرازق من نفس المخيم، وصهيب عمر كايد من وادي الزينة.

كانت كتائب القسام قد أصدرت بيانًا أكدت فيه أن مقاتليها نفذوا عملية تفجير للسياج الحدودي "شمال فلسطين المحتلة"  واستهدفوا نقطة مراقبة، ومن ثم تقدموا إلى منطقة قريبة من مستوطنة "مرغليوت"، حيث اشتبكوا مع جيش الاحتلال وألحقوا خسائر في صفوفه مساء السبت الماضي 

اضافة اعلان

 




 




 

 


 

إقرأ ايضا
main_image652fcfce903a8

الأونروا في غزة: ما لدينا من اغذية يكفي لنصف يوم فقط

7956668_1697304325

كتائب القسام تطلق رشقات صاروخية مكثفة صوب الاراضي المحتلة -فيديو

55252

إصابات واعتقالات وتحطيم شواهد قبور الشهداء في العيسوية بالقدس المحتلة

1YhlkNZPAboNctn3yEVBTveQaHAjZwaM4EJVKDap

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء غزة إلى 3478 شهيداً

652fc45ed60a7

اللجنة الدولية للصليب الأحمر ترسل مساعدات من مستودعاتها في الأردن لمصر

thumb

الاحتلال يعتقل مقدسيا من أم طوبا

أخبار متعلقة
65251e024c59b743b5001b43

خامنئي ينفي وجود دور لإيران في عملية "طوفان الأقصى"

كك

فيديو - كتائب القسام تنشر مشاهد من تدريبات معركة طوفان الأقصى

6524581328002

كتائب القسام: لن نتفاوض في قضية الأسرى تحت النار

65240eae4c59b73b9016f318

القناة 12 الإسرائيلية: 9 مصابين جراء سقوط صواريخ على القدس

x30YP

القسام تكشف صورة وهوية أحد الجنود الإسرائيليين القتلى جراء القصف الإسرائيلي

تتتت

كتائب القسام توجّه 120 صاروخاً لأسدود وعسقلان الآن