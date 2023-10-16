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الإثنين، 16-10-2023 09:30 ص

صور وفيديو- لقطات جوية تظهر الدمار الهائل في بيت حانون شمال قطاع غزة

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الوكيل الإخباري- أظهرت مجموعة من الصور حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة .

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وتظهر الصور التي نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية "شهاب" حجم الدمار الذي حل بالبلدة اثر العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة .


ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته

 


 


 



 




 

 


 

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