صور وفيديو- لقطات جوية تظهر الدمار الهائل في بيت حانون شمال قطاع غزة

الوكيل الإخباري- أظهرت مجموعة من الصور حجم الدمار الذي خلفه القصف الإسرائيلي في بلدة بيت حانون شمالي قطاع غزة .



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وتظهر الصور التي نقلتها وكالة الانباء الفلسطينية "شهاب" حجم الدمار الذي حل بالبلدة اثر العدوان الصهيوني المستمر على قطاع غزة .



ويشهد قطاع غزة قصفا عنيفا من الطيران والمدفعية والبحرية الإسرائيلية منذ هجوم حركة المقاومة الفلسطينية حماس وفصائل فلسطينية أخرى على إسرائيل يوم 7 أكتوبر ردا على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته

مشاهد حصرية للعمارة في مدينة بلدة حانون شمال القطاع في أول أيام العدوان.. pic.twitter.com/dU9Kmy1IDz October 16, 2023











