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الأحد، 28-01-2024 08:44 ص

غوتيريش يناشد الدول المانحة ضمان استمرار عمليات الأونروا في غزة

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الوكيل الاخباري - ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان الدول المانحة ضمان استمرار عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في غزة، وذلك بعد تعليق 9 دول بشكل مؤقت تمويلها للوكالة.

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وأعلن الأمين العام إنهاء خدمة 9 من بين 12 من موظفي الأونروا الذين وصفهم بالمتورطين في هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي على إسرائيل، وذلك بعد اتهامات من تل أبيب لبعض موظفي الوكالة بالمشاركة في معركة "طوفان الأقصى".


وقال غوتيريش إن "أي موظف بالأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيخضع للمساءلة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية"، وفق تعبيره.


 




 

 


 

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