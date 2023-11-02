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استشهاد العشرات في غارات متواصلة على قطاع غزة

الخميس، 02-11-2023 12:54 ص

طائرات الاحتلال الحربية تستهدف منزلا في معسكر جباليا

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الوكيل الاخباري- استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الأربعاء، بقصف إسرائيلي طال منزل في معسكر جباليا.

وأفادت مصادر ، بوصول عشرات الشهداء والإصابات لمستشفيات الشمال، إثر استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنزل عائلة عنبر في شارع الهوجا بمعسكر جباليا.

وشنت طائرات الاحتلال الحربية عدة غارات على حي الكرامة شمال غرب مدينة غزة.

كما قصفت طائرات الاحتلال الحربية محيط مستشفى القدس غرب مدينة غزة، بعدة غارات.

وأصيب عدد من عناصر الدفاع المدني بقصف إسرائيلي استهدف شارع النصر في غزة.

وارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر إلى 8805 معظمهم من الأطفال والنساء.

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وفا

 




 

 


 

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