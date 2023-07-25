‫ طولكرم: وقفة مساندة للأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال

الوكيل الإخباري- اعتصم عدد من ذوي الأسرى والمتضامنين معهم أمام مكتب الصليب الأحمر في مدينة طولكرم، اليوم الثلاثاء، إسنادا للأسرى في سجون الاحتلال، وتحديدا الأسرى المرضى والأسيرات، خاصة فاطمة شاهين وعطاف جردات، اللتين تعرضتا للتنكيل من قبل إدارة مصلحة السجون.



وحيا المعتصمون الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال، وأكدوا أنه لا بد من وقفات تضامنية فاعلة مع الأسرى تليق بنضالاتهم وتضحياتهم من أجل حرية وطنهم، في الوقت الذي يعانون من أشد أنواع الظلم من إدارة السجون التي تتمادى في ممارساتها بحقهم، كما حصل مع الأسيرتين شاهين وجردات بعد نقلهما وهما مكبّلتا الأيدي والأرجل واقتيادهما بالضرب للسجن الجنائي، وهو ما تداعى له عدد من أسرى الرملة بخوض إضراب عن الطعام احتجاجا على هذه الإجراءات.

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