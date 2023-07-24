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الإثنين، 24-07-2023 11:34 ص

إصابات واعتقالات خلال مداهمات لقوات الاحتلال في الضفة الغربية

اسعاف 5


الوكيل الاخباري - أصيب أربعة فلسطينيين بالرصاص الحي، وتسعة بالشظايا، صباح اليوم الاثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمخيم نور شمس، شرق مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية المحتلة.

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وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت فجر اليوم، مخيم نور شمس، وفرضت حصارا عسكريا مشددا عليه بعد إغلاق مداخله بالكامل.


وذكرت الجمعية أن عشرات الآليات العسكرية حاصرت المخيم، وأغلقت شارع نابلس، وسط إطلاق كثيف للأعيرة النارية وقنابل الغاز السام.


ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، أسفرت عن إصابة أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، وتسعة آخرين بالشظايا، كما منعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من دخول المخيم، بحسب إسعاف جمعية الهلال الأحمر.

 

بترا


 




 

 


 

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