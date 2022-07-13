عائلة أبو عاقلة تجدد طلبها للقاء بايدن

الوكيل الاخباري- جددت عائلة الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة طلبها للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن وتكليف جهة أمنية أمريكية مثل "FBI" بالإشراف على التحقيق في جريمة قتلها من طرف الجيش الإسرائيلي.

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وفي وقت سابق، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي، إنه بخصوص تلبية بايدن لطلب عائلة الصحفية الفلسطينية الأمريكية الراحلة "ليس لدي أي اجتماعات للتحدث عنها.. أولا، أفكارنا مستمرة، ونتفهم الحزن والمعاناة التي يعانون منها، كما نفهم رغبتهم القوية في الحصول على إجابات، ولهذا أردنا أن يتم التحقيق في هذا الأمر بشكل كامل وشامل وشفاف".



وأشار إلى أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "ظل على اتصال بالعائلة ولا يزال بايدن يركز على القضية".

روسيا اليوم