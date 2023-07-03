عباس يدعو الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ

الوكيل الاخباري - دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الاثنين، الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ مع القيادة لمواجهة المخاطر المحدقة بالقضية الفلسطينية.

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وطالب عباس في كلمة خلال ترؤسه اجتماعا للقيادة في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، المجتمع الدولي بوجوب توفير الحماية الدولية العاجلة للشعب الفلسطيني، وفرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وإدانة "العدوان الإرهابي" وذلك في ظل تعرض جنين ومخيمها لعدوان وتوغل إسرائيلي منذ فجر الاثنين.



ودعا عباس الشعب الفلسطيني إلى الصمود والثبات، وإلى وحدة الصف والدفاع عن الأرض والمقدسات والحقوق الفلسطينية في الحرية والاستقلال.



استشهد 9 فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، الاثنين، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، 8 منهم في مخيم جنين؛ حيث ينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانا يشمل توغلا وقصفا جويا بطائرات مسيّرة، هو الأوسع منذ نحو 20 عامًا.



تشن إسرائيل العملية الواسعة التي أعلنت عنها في وقت مبكر الاثنين؛ بعد أسبوعين من عملية كبيرة أخرى استهدفت مخيم جنين تخللها استخدام الطيران المروحي للمرة الأولى منذ سنوات.

