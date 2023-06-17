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السبت، 17-06-2023 09:12 ص

وفاة فلسطيني بحادث سير في رام الله

اسعاف فف


الوكيل الاخباري - لقي فلسطيني (24 عاما) مصرعه، أمس الجمعة، إثر حادث سير وقع في قرية عين سينيا شمال رام الله .

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وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، إن بلاغا ورد إلى غرفة عمليات شرطة المحافظة عن حادث سير على دوار عين سينيا شمال رام الله، أصيب على إثره أربعة فلسطينيين بجروح وصفت ما بين بليغة ومتوسطة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، حيث أعلن الأطباء عن وفاة أحد المصابين من سكان مخيم الأمعري متأثرا بإصابته.


وأكد ارزيقات أنه تم إبلاغ النيابة العامة ومباشرة التحقيق في الحادث من قبل شرطة المرور للوقوف على ملابساته.

 

وفا


 




 

 


 

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