عشرات الشهداء والجرحى في قصف إسرائيلي على قطاع غزة

الوكيل الاخباري - استشهد أكثر من 80 فلسطينيًا وأصيب العشرات، غالبيتهم من الأطفال والنساء، الليلة الماضية وفجر اليوم السبت، في قصف إسرائيلي لعدة منازل ومبان في مدينة غزة ومخيم النصيرات ومدينة رفح.

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وأكدت مصادر فلسطينية، أن قوات الاحتلال قصفت بناية سكنية مكونة من 7 طوابق تؤوي نازحين قرب مستشفى الشفاء في مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد وإصابة العشرات، وما زال عدد كبير منهم تحت الأنقاض، كما قصفت منزلًا مأهولًا في شارع الجلاء بمدينة غزة.



وأشارت المصادر إلى ارتقاء خمسة شهداء على الأقل وإصابة آخرين، في استهداف قوات الاحتلال منزلًا في حي التفاح بمدينة غزة، وإلى ارتقاء عدد من الشهداء في قصف الاحتلال لمنزل في حي النصر بالمدينة.



ولفتت إلى استهداف مدفعية الاحتلال الإسرائيلي منزلين في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أدى لارتقاء 36 شهيدًا على الأقل، ولإصابة عدد آخر من الفلسطينيين كما قصفت عدة مواقع في بلدة بيت حانون شمال القطاع، وأطلقت قنابل الإنارة في سماء البلدة.



وفي مدينة رفح جَنُوب القطاع، قصفت قوات الاحتلال منزلًا مأهولًا ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين.

