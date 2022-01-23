الأحد 23-01-2022
الوكيل الاخباري

مرصد الزلازل : لا هزة أرضية جديدة في اربد

العلوم الإسلامية: تأجيل امتحانات مقررة الاثنين لإشعار آخر

المالية النيابية: لا نية لدى منطقة العقبة الخاصة لضبط النفقات أو الحد من الهدر المالي

مصر تؤكد استعدادها لمفاوضات حول سد النهضة

الرئيس الأرميني يعلن استقالته من منصبه

الروابدة: الديمقراطية التي نبحث عنها لن تتجذر بدون روافع وحواضن حزبية

الخصاونة: نعمل على قانون عصري للاستثمار يعزز البيئة الاستثمارية ويزيل المعيقات

الجيش: تغيير قواعد الاشتباك تخولنا لقتل كل من يقترب من الحدود الأردنية.. وسنحمي ترابنا بالأرواح

تربية المزار الجنوبي تبدأ حملة تطعيم لطلبة المدارس التابعة لها

كثافة الأمطار تتسبب بانهيار صخري في كفرنجة

الأحد، 23-01-2022 01:52 م

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

thumbs_b_c_6293037ce96b1056d3a918502d4f779e


الوكيل الإخباري-اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قبل شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

اضافة اعلان


وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس: "إن عشرات المستوطنين وطلاب المعاهد التوراتية اقتحموا الأقصى، من جهة باب المغاربة، على شكل مجموعات، وأدوا طقوسًا تلمودية في باحاته وساحاته، خصوصًا في المنطقة الشرق منه.


ويتعرض المسجد الأقصى لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال على مدار الأسبوع باستثناء يومي الجمعة والسبت، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.

 

وفا

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
2diu3-1642946446

محكمة الاحتلال ترفض البت في قضية عائلة صالحية

61c0a2fd42360445c04f47dc

الأسرى الإداريون يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ23

9dff76ca-ac7b-43ce-ba7f-771713642765

الأسير أبو حميد في مرحلة الخطر والأطباء يبقوه في حالة تنويم

999999

الاحتلال يغلق طريقا في باب حطة ويعتقل شابا من طريق الواد

Y1uHg

الاحتلال يخطر بوقف بناء سلاسل حجرية في كفر الديك

499941

الاحتلال يواصل تجريف أراضٍ في قلقيلية وسلفيت

أخبار متعلقة
4oZYw

مستوطنون يقتحمون الأقصى

cSrZQ

مستوطنون يقتحمون الأقصى

18384605461601919363

مستوطنون يقتحمون الأقصى

275bae89-ff3f-42fe-9751-830b1d951e34

مستوطنون يقتحمون الأقصى

ODWo5

سلطات الاحتلال تشرع بتركيب بوابة الكترونية في شارع العين بسلوان

161182496243156400

مستوطنون يقتحمون الأقصى