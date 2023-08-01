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عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

الثلاثاء، 01-08-2023 09:59 ص

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقصى


الوكيل الاخباري - اقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

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ونفذ المستوطنون جولات استفزازية في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية في المنطقة الشرقية منه.


كما احتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى، هويات المصلين من الشبان والفتيات، قبل السماح لهم بالدخول إليه.


ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة احتلالية لفرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد.


وفا


 




 

 


 

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