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حاخامات متطرفون يطالبون بذبح القرابين في ساحات الأقصى

الأربعاء، 29-03-2023 02:34 م

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

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الوكيل الاخباري- اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين، اليوم الأربعاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.

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وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في بيان لها إن الاقتحامات نفذت من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حيث كثف المستوطنون انتهاكاتهم منذ الصباح لحرمة المسجد الأقصى على شكل مجموعات متتالية، وأدوا طقوسا تلمودية عند الأبواب، وفي الساحات.


وعززت شرطة الاحتلال انتشارها داخل الأقصى وعند أبوابه، وتم التدقيق في البطاقات الشخصية، والتضييق على الوافدين إلى المسجد الأقصى منذ صلاة الفجر، بعد أن أخرجت المعتكفين من داخله ليلا.

 

بترا

 




 

 


 

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