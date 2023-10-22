عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري - اقتحم عشرات المستوطنين، الأحد، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية وجولات استفزازية في باحاته، وفقا للوكالة الرسمية.

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وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) “اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الأحد، باحات المسجد الاقصى المبارك، فيما منعت شرطة الاحتلال الإسرائيلي طلبة مدارس الأقصى من الوصول إليها، وقامت بتفتيشهم والتنكيل بعدد منهم”.



الوكالة نقلت عن مصادر إن “المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات الأقصى، وأدوا طقوسا تلمودية”.



فيما شددت قوات الاحتلال الإسرائيلية الإجراءات على أبواب المسجد الأقصى، ومنعت المصلين من الدخول، والسماح فقط لكبار السن.