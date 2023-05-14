عودة الحياة إلى قطاع غزة بعد 5 أيام من العدوان الإسرائيلي

الوكيل الاخباري - مع إطلالة صباح اليوم الأحد، عاد المواطنون الفلسطينيون في قطاع غزة، إلى حياتهم الطبيعية، بعد 5 أيام من العدوان الإسرائيلي، حيث دبت شوارع مدن القطاع بحركة مرور عادية وتوجه الموظفون إلى أعمالهم وفتحت المتاجر والمؤسسات أبوابها.

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وأعلنت وزارة التربية والتعليم ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" والجامعات، عن عودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة بدءا من يوم غد الاثنين، بعد تفقد هذه المدارس من قبل طواقم الوزارة.



كما أعلن صباح اليوم، عن استئناف فتح المعابر مع القطاع، حيث أعلنت هيئة البترول بوزارة المالية بغزة، عن بدء الشاحنات التي تحمل الوقود المخصص لتشغيل محطة التوليد بالدخول عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوب القطاع بعد فتحه، فيما أعيد فتح معبر بيت حانون شمال القطاع جزئيا أمام خروج المرضى والحالات الإنسانية وعودة العالقين.



وبحسب وزارة الصحة، بلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ فجر الثلاثاء الماضي، 33 شهيدا و190 جريحا.



بترا

