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الجمعة، 12-05-2023 10:53 ص

الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على قطاع غزة

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الوكيل الاخباري - واصلت طائرات الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات فجر وصباح اليوم الجمعة، قصفها لبعض المناطق في قطاع غزة.

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وذكرت مصادر فلسطينية، أن طائرات الاحتلال قصفت بعدد من الصواريخ عدة مناطق شرقي محافظة رفح جنوبي قطاع غزة وأرضاً زراعية شرق بيت حانون شمال القطاع، كما قصفت بالقذائف المدفعية نقطة للمقاومة شرقي دير البلح وسط قطاع غزة ولم يبلغ عن وقوع إصابات.


وكانت وزارة الصحة في قطاع غزة، أعلنت أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ الثلاثاء الماضي ارتفعت إلى 30 شهيداً، منهم 6 أطفال و3 سيدات، وإصابة 93 فلسطينياً، منهم 32 طفلاً و 17 سيدة

 




 

 


 

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