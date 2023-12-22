الجمعة 22-12-2023
الوكيل الاخباري
 

عودة تدريجية للاتصالات بمناطق وسط غزة وجنوبه

7 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات

إصابة مدير عام الصحة بغزة منير البرش وجميع أفراد عائلته بقصف الاحتلال

وزيرة التنمية تبحث مع نظرائها العرب آفاق التعاون

شهيدان في قصف على خان يونس

سحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي من غزة بسبب الخسائر الفادحة

تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

البيت الأبيض: جادون بالعودة إلى هدنة في غزة

وسائل إعلام عبرية: سحب لواء غولاني من غزة بعد تكبده خسائر كبيرة

مسؤول بمنظمة الصحة العالمية: رأينا مرضى ينتظرون الهلاك في شمال غزة

عاجل

سحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي من غزة بسبب الخسائر الفادحة

الجمعة، 22-12-2023 12:36 ص

عودة تدريجية للاتصالات بمناطق وسط غزة وجنوبه

main_image6584b9528741f


الوكيل الإخباري - أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، مساء الخميس، عودة الاتصالات بشكل تدريجي في مناطق وسط قطاع غزة وجنوبه، بعد انقطاعها الأربعاء للمرة السادسة منذ بدء الحرب الإسرائيلية في السابع من أكتوبر الماضي.اضافة اعلان



وكانت آليات الاحتلال جرفت، المولدات المغذية للمقسم الرئيس في خان يونس جنوبي القطاع، كما قصفت طائرات الاحتلال مجددا خط "الفايبر" الرئيس المغذي للإنترنت في القطاع، ما تسبب بانقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت، وفقا لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتواجه الطواقم الفنية لشركات الاتصالات صعوبات بالغة في إصلاح الأضرار التي تتعرض لها الشبكة، نظرا للدمار الواسع الذي خلّفه العدوان الإسرائيلي في البنى التحتية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
65570841423604468d4ca8f9

7 شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات

main_image6584b2b1e3053

إصابة مدير عام الصحة بغزة منير البرش وجميع أفراد عائلته بقصف الاحتلال

101

شهيدان في قصف على خان يونس

main_image6584ad292522c

سحب كتائب من لواء المظليين الإسرائيلي من غزة بسبب الخسائر الفادحة

12202320194036631899372

تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

غزة

البيت الأبيض: جادون بالعودة إلى هدنة في غزة

أخبار متعلقة
قصف-إسرائيلي-على-غزة-.jpg-84914f51-ab3e-4a29-b7fb-4f32361fdc91

عشرات الشهداء والجرحى بقصف الاحتلال المتواصل على غزة

ك

جيش الاحتلال: إصابة 5 جنود بينهم ضابط بجراح خطيرة في معارك خان يونس

000_33ZD9H2_0

انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة

و

6 غارات متتالية جوار مستشفى ناصر بخان يونس

news_image_14152

زوارق حربية إسرائيلية تستهدف خان يونس

00

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على خان يونس ودير البلح بغزة