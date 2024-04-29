اللجنة الدولية للصليب الأحمر : لن نحل مكان "الأونروا" في غزة

الوكيل الإخباري- أكد مدير اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيير كراهنبول، اليوم الاثنين، أنّ اللجنة لا يمكنها أن تحل محل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في قطاع غزة.

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وأضاف في مقابلة مع صحيفة "لو تان" السويسرية، "لدينا مهمات مختلفة تمامًا"، وأن "الأونروا" نالت تفويضها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر من اتفاقيات جنيف، وبالتالي فإن اللجنة الدولية للصليب الأحمر لن تتولى مهمة الأونروا، وأن لديها ما يكفي لإنجازه قبل أن تحل مكان منظمات أخرى.

وكان تقرير أعده مجموعة مستقلة بتكليف من الأمم المتحدة أن الأونروا لا يمكن الاستغناء عنها ولا استبدالها بالنسبة للفلسطينيين.







