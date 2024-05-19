"الحوار الوطني" في الأعيان تناقش توصيات مؤتمرها الشبابي الثاني

الوكيل الإخباري - ناقشت لجنة مبادرة الحوار الوطني الشبابي في مجلس الأعيان، برئاسة العين الدكتور أحمد علي العبادي، اليوم الأحد، توصيات مؤتمر الحوار الوطني الشبابي الثاني.

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وقال العين العبادي إن المؤتمر ناقش أهم القضايا الشبابية، وفتح آفاق الحوار المباشر بينهم وانخراطهم في العمل السياسي والحزبي، مؤكدا نجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه بمشاركة واسعة من شباب وشابات الجامعات والأحزاب.



وأشار إلى اهتمامات جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بفئة الشباب، وحرصهما على متابعة كل ما يرتبط بمستقبل الشباب.



ولفت إلى أن توصيات المؤتمر الذي نظمته اللجنة مؤخرا، ويعد الثاني من نوعه، جاءت بعد مداخلات وتساؤلات الشباب مع المتخصصين والخبراء في مختلف المجالات والقطاعات، عبر جلسات المؤتمر التي استمرت 3 أيام.



وناقشت اللجنة أيضا، أهم التوصيات المتعلقة بتعزيز مبدأ سيادة القانون وتحديث المنظومة السياسية والاقتصادية، وتوصيات القطاع العام، وتأثير الإعلام والتواصل الاجتماعي، وما يتعلق بالسلامة المرورية ومكافحة المخدرات وقضايا العنف الطلابي.



وستعقد اللجنة سلسلة لقاءات مع الشباب في مختلف مناطق المملكة بهدف الحوار معهم والاستماع لهم، وتحفيزهم على الانخراط بالعمل السياسي والحزبي وترسيخ مبدأ المواطنة الفاعلة.