غوتيريش: العمليات الإنسانية في غزة "على أجهزة الإنعاش"

الوكيل الإخباري - قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إن العمليات الإنسانية في غزة "على أجهزة الإنعاش"، داعيا إلى وقف الحرب "لأسباب إنسانية".

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وأضاف غوتيريش، في كلمة له أثناء مشاركته بمؤتمر ميونخ للأمن، أن عمال الإغاثة يعملون تحت ظروف لا يمكن تصورها بما في ذلك التعرض لإطلاق الرصاص الحي والعراقيل المتعددة والقيود التي تفرضها إسرائيل بالإضافة إلى انهيار النظام العام.



وبشأن رفح المحتلة، حذر غوتيريس من أن تنفيذ عملية هجومية واسعة النطاق على المدينة سيكون مدمرا لمليون وخمسمئة ألف مدني فلسطيني يقيمون بها، يتشبثون بأطراف الحياة.



وقال الأمين العام إن الحوكمة العالمية في شكلها الحالي تعزز الانقسامات، وتؤجج السخط، مضيفا أن العالم يواجه تحديات وجودية إلا أن المجتمع الدولي منقسم أكثر من أي وقت مضى خلال الخمسة والسبعين عاما الماضية.



وفي السياق، قال: "إذا أوفت الدول بالتزاماتها بموجب مـيثاق الأمم المتحدة، سيعيش كل شخص على وجه الأرض في سلام وكرامة"، مشيرا إلى أن الحكومات تتجاهل هذه التعهدات ليدفع ملايين المدنيين ثمنا رهيبا وتضطر أعداد غير مسبوقة على النزوح.



بترا