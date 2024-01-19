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يونيسيف: 20 ألف طفل ولدوا في جحيم الحرب في غزة

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الجمعة، 19-01-2024 06:44 م

يونيسيف: 20 ألف طفل ولدوا في جحيم الحرب في غزة

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الوكيل الإخباري- قالت مسؤولة الاتصالات بمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" تيس انجرام، إن ما يقرب من 20 ألف طفل ولدوا منذ بدء الحرب فى غزة، حيث هناك طفل يولد كل 10 دقائق فى هذه الحرب المروعة.

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ولفتت إلى أن الأطفال الذين ولدوا فى غزة بعد بدء الحرب ولدوا فى الجحيم، كما أن وضع النساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة فى غزة لا يصدق ويتطلب إجراءات مكثفة وفورية.


وأضافت المسؤولة الأممية - فى مؤتمر صحفي عبر "الفيديو كونفرانس" في جنيف، اليوم الجمعة، أن الوضع في قطاع غزة محفوف بالمخاطر بالفعل لوفيات الرضع والأمهات مع انهيار نظام الرعاية الصحية، مؤكدة أن الأمهات يواجهن تحديات لا يمكن تصورها في الحصول على الرعاية الطبية الكافية والتغذية والحماية قبل الولادة وأثنائها وبعدها، كما أنه وفي ظل ظروف الاكتظاظ والموارد المحدودة يضطر الموظفون إلى إخراج الأمهات من المستشفى في غضون ثلاث ساعات من العملية القيصرية.


وشددت مسؤولة "اليونيسيف" على أن صدمة الحرب تؤثر أيضا بشكل مباشر على الأطفال حديثي الولادة، مما يؤدي إلى ارتفاع معدلات نقص التغذية ومشاكل النمو وغيرها من المضاعفات الصحية. مشيرة إلى أن النساء الحوامل والمرضعات والرضع يعيشون ظروفًا غير إنسانية، حيث الملاجئ المؤقتة وسوء التغذية والمياه غير الآمنة، بما يعرض ما يقرب من 135 ألف طفل دون سن الثانية لخطر سوء التغذية الحاد.


 




 

 


 

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