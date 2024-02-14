الأربعاء 14-02-2024
الوكيل الاخباري
 

الهناندة : نعمل على رفع جاهزية القطاع العام لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي

تحذير مهم من الجمارك للأردنيين

الشخانبة : ارتفاع أسعار الموز البلدي بسبب ضعف الانتاج

هام من السير للسائقين

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

سيول جارفة في الديسة والبترا - فيديو

هيئة البث التلفزيوني في إسرائيل تفتح تحقيقا لهذا السبب

انخفاض جديد على أسعار الذهب بالاردن اليوم الأربعاء

الأوقاف تعقد مؤتمراً صحفياً غداً لإعلان ترتيبات الحج

منظمات دولية: إسرائيل تفرض أشكالا متعددة من الموت على سكان غزة

الأربعاء، 14-02-2024 09:37 ص

غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام

ط


الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بشأن قلة الغذاء في قطاع غزة، قائلا إنه "لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام".

اضافة اعلان


وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن الدوليين: "يؤسفني القول إن عالمنا اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع".


وأضاف: "في غزة، لا أحد لديه ما يكفي من الطعام".


وأفاد الأمين العام أن "من بين 700 ألف شخص يعانون من الجوع في العالم، يعيش 4 من كل 5 منهم في هذا القطاع الصغير".


ونبه غوتيريش إلى أن "المناخ والصراع يشكلان محركين رئيسيين لأزمة الغذاء العالمية التي نواجهها"، موضحا أنهما "السببين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 174 مليون شخص عام 2022"، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".


وأضاف: "في كثير من الحالات تتصادم أزمات المناخ والصراعات لتصيب المجتمعات بضربة مزدوجة".


وقال الأمين العام إنه "يجب على الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني"، منبها إلى أنه "في كثير من الأحيان، ليس هذا هو الحال".


 




 

 


 

إقرأ ايضا
888

الاحتلال يعتقل فتاة من أريحا

اقصى

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

وو

هيئة البث التلفزيوني في إسرائيل تفتح تحقيقا لهذا السبب

ط

منظمات دولية: إسرائيل تفرض أشكالا متعددة من الموت على سكان غزة

في يوم الحب

من داخل نفق .. الاحتلال ينشر فيديو يزعم أنه للسنوار

احتلال 1

الاحتلال يعتقل فلسطينيين من نابلس

أخبار متعلقة
main_image65bddec327d87

أميركا تلوح بفيتو ضد مشروع قرار جزائري لوقف الحرب على غزة

و

مقررة أممية: إسرائيل انتهكت القانون الدولي في قصفها العنيف على غزة

سرايا

سرايا القدس تعلن استهداف آلية إسرائيلية شرق جباليا

دمار

انقطاع الاتصالات والانترنت يدخل يومه الثامن في قطاع غزة

صحفي

119 صحفيا فلسطينيا استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة

٧٧٧

جيش الاحتلال يعلن حصيلة جديدة لقتلاه وجرحاه في غزة