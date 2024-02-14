غوتيريش: لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام

الوكيل الاخباري - أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن قلقه بشأن قلة الغذاء في قطاع غزة، قائلا إنه "لا أحد في غزة لديه ما يكفي من الطعام".

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وقال غوتيريش في اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن السلام والأمن الدوليين: "يؤسفني القول إن عالمنا اليوم يعج بأمثلة على العلاقة المدمرة بين الجوع والصراع".



وأضاف: "في غزة، لا أحد لديه ما يكفي من الطعام".



وأفاد الأمين العام أن "من بين 700 ألف شخص يعانون من الجوع في العالم، يعيش 4 من كل 5 منهم في هذا القطاع الصغير".



ونبه غوتيريش إلى أن "المناخ والصراع يشكلان محركين رئيسيين لأزمة الغذاء العالمية التي نواجهها"، موضحا أنهما "السببين الرئيسيين لانعدام الأمن الغذائي الحاد لنحو 174 مليون شخص عام 2022"، بحسب موقع "أخبار الأمم المتحدة".



وأضاف: "في كثير من الحالات تتصادم أزمات المناخ والصراعات لتصيب المجتمعات بضربة مزدوجة".



وقال الأمين العام إنه "يجب على الأطراف كافة في جميع الصراعات أن تلتزم بالقانون الدولي الإنساني"، منبها إلى أنه "في كثير من الأحيان، ليس هذا هو الحال".

