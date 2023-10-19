غوتيريش يدعو لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لقطاع غزة

الوكيل الاخباري-

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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس، إلى وصول مساعدات إنسانية "سريعة وبلا عوائق" إلى قطاع غزة وإلى "وقف إطلاق نار إنساني فوري" في اليوم الثالث عشر للعدوان الإسرائيلي على غزة.وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي عقب محادثات مع وزير الخارجية المصري سامح شكري: "إننا بحاجة إلى غذاء ومياه ووقود وأدوية على الفور، نحن بحاجة إلى الكثير منها وبشكل مستدام".وشدد على أن "المطلوب ليس عملية صغيرة، وإنما جهد مستدام (...) ينبغي أن يتمكن المسؤولون عن الإغاثة الإنسانية من إدخال المساعدة وتوزيعها بأمان كامل".من جهته، شدد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار بقطاع غزة والسماح بإيصال المساعدات لأهالي القطاع.وأكد أن مصر تكثف اتصالاتها لوقف الحرب على قطاع غزة، مشددا على ضرورة الوقف الفوري للعنف والعودة لمسار التهدئة.وأوضح أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين من غزة، مشيرا إلى أن مطار العريش يستقبل آلاف المساعدات، وتسعى مصر لإدخالها بأسرع وقت ممكن.