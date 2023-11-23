فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

الوكيل الاخباري - كشفت السفارة الفلسطينية لدى مصر، إمكانية عودة الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، غدا الجمعة.



وأعلنت السفارة اليوم الخميس، أن السلطات المصرية أبلغت السفارة بإمكانية عودة الفلسطينيين العالقين الموجودين شمال سيناء، والراغبين في العودة طوعا إلى قطاع غزة؛ غدا الجمعة.



وبحسب بيان للسفارة، أكدت السلطات المصرية أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين في القاهرة والمحافظات المصرية طوعا، اعتبارا من يوم السبت 25 تشرين الثاني الحالي فصاعدا.



ونوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه تم إبلاغها من الجهات المصرية أنه سيتم البدء بعودة العالقين من الجانب المصري بدءا من يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 .

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