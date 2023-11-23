الخميس 23-11-2023
الوكيل الاخباري
 

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

التربية تنشر أرقام جلوس طلبة التوجيهي - رابط

عقل يتوقع انخفاضاً ملحوظاً على أسعار المحروقات في الأردن الشهر القادم

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أطباء بلا حدود: ننعى اثنين من أطبائنا فقدناهما بمستشفى العودة

مستعمرون يقتلعون 12 شجرة زيتون ويسرقون ثمارا في سلفيت

ضابط أمريكي: حماس تنتصر في معركة غزة

عضو الطاقم الوزاري الإسرائيلي المصغر: مستعدون لزيادة مدة الهدنة إلى 10 أيام

عاجل

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

الخميس، 23-11-2023 01:33 م

فتح معبر رفح أمام عودة الفلسطينيين إلى غزة الجمعة

1120232395916247661617


الوكيل الاخباري - كشفت السفارة الفلسطينية لدى مصر، إمكانية عودة الفلسطينيين العالقين في مصر إلى قطاع غزة، غدا الجمعة.

وأعلنت السفارة اليوم الخميس، أن السلطات المصرية أبلغت السفارة بإمكانية عودة الفلسطينيين العالقين الموجودين شمال سيناء، والراغبين في العودة طوعا إلى قطاع غزة؛ غدا الجمعة.

وبحسب بيان للسفارة، أكدت السلطات المصرية أنه سيتم السماح بعودة باقي العالقين في القاهرة والمحافظات المصرية طوعا، اعتبارا من يوم السبت 25 تشرين الثاني الحالي فصاعدا.

ونوهت الهيئة العامة للمعابر والحدود أنه تم إبلاغها من الجهات المصرية أنه سيتم البدء بعودة العالقين من الجانب المصري بدءا من يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
9

الاحتلال يدمر 3 مساجد بخان يونس

20201015_settlers_cut_down_300_olive_trees_in_al_jabah_hebron_district

مستعمرون يقطعون أشجار مثمرة ويدمرون خيمة في الخليل

قسام

القسام: قصفنا مجمع مفتاحيم برشقة صاروخية

تنزيل (1)

الطوارئ الروسية.. إجلاء 103 مواطنين روس من غزة عبر القاهرة

ز

سرايا القدس: قصفنا حشودا عسكرية بمحور نتساريم

القسام 2

قبيل الهدنة .. كتائب القسام تقصف تحشدات للعدو

أخبار متعلقة
2

عودة خدمات الاتصالات جزئيا في مناطق متفرقة داخل قطاع غزة

10202328134633748560039

الصحة الفلسطينية: القانون الدولي الإنساني يستباح على عتبات مستشفيات غزة

غزة

غزة: انقطاع كامل لخدمات الاتصالات والإنترنت

167170-15200687972471

استراليا ترسل طائرات وجنود لدعم مواطنيها في الشرق الأوسط

176217Image1-1180x677_d

وزير إسرائيلي: نتنياهو لن يبقى في منصبه بعد الحرب

b924373e12074e882aace2abfd778f941e4a94ca

استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي لمنزلين في حي الزيتون وخان يونس