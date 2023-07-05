تشييع شهداء جنين اليوم بمشاركة جماهيرية

الوكيل الاخباري - أعلنت فصائل العمل الوطني والإسلامي عن تشييع شهداء جنين في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الأربعاء، من أمام المستشفى الحكومي، بمشاركة جماهيرية غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني.





تجدر الإشارة إلى أن عدد شهداء العدوان على جنين ومخيمها خلال اليومين الماضيين وصل إلى 12 شهيدا، بينهم خمسة أطفال، وأكثر من 140 إصابة، بينها نحو 30 إصابة حرجة.





وخلف العدوان الغاشم على مدينة ومخيم جنين أضرارا جسيمة بممتلكات الفلسطينيين، وتدمير العديد من المركبات، وتجريف طرق رئيسية مؤدية إلى المخيم، وأخرى فرعية في محيطه، الأمر الذي أعاق وصول مركبات الإسعاف إلى بعض المنازل لإخلاء المصابين، وأرغمت مئات الفلسطينيين من أهالي مخيم جنين على مغادرته تحت تهديد قصف منازلهم.

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