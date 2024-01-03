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الأربعاء، 03-01-2024 06:11 م

فرنسا وألمانيا تنددان بالتصريحات الإسرائيلية حول تهجير سكان غزة

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الوكيل الإخباري - نددت وزارة الخارجية الفرنسية، الأربعاء، بالتصريحات "الاستفزازية" التي أدلى بها وزيران إسرائيليان يدعوان إلى "هجرة" الفلسطينيين من قطاع غزة، وإعادة بناء مستوطنات على هذه الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة في بيان إن "فرنسا تدين تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير".

ودعت باريس "إسرائيل" إلى "الامتناع عن مثل هذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر غير مسؤولة وتغذي التوترات".

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من جهتها عبرت الخارجية الألمانية عن رفضها "بأشد العبارات تصريحات وزراء الحكومة الإسرائيلية غير المفيدة بشأن تهجير سكان غزة".


وقال المتحدث باسم الخارجية الألمانية "لا يجب طرد الفلسطينيين من غزة ولا يجب تقليص مساحة القطاع"، مشيرا إلى التزام بلاده بحل الدولتين "لأنه النموذج الوحيد والمستدام للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

 




 

 


 

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