البيت الأبيض: لا نعرف كيف سيكون الحكم في غزة

الوكيل الإخباري - قال البيت الأبيض، إن المسؤولين الأميركيين تحدثوا مع نظرائهم الإسرائيليين مرات عدة بشأن مستقبل قطاع غزة، لكن واشنطن ما زالت لا تعرف كيف سيكون حكم القطاع بعد الحرب.

اضافة اعلان



وأضاف أن "ما نعرفه هو أن مستقبل الحكم في غزة يجب أن يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني".



في الوقت نفسه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن إسرائيل تتخذ خطوات "لإخراج الأبرياء من مناطق القتال" في غزة، متهما حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بوضعهم في تلك المناطق عمدا.



وتابع "سنواصل العمل مع نظرائنا الإسرائيليين لمساعدتهم على توخي أكبر قدر ممكن من الحذر في تنفيذ عملياتهم".