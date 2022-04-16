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السبت، 16-04-2022 12:21 م

فلسطين تطالب بالضغط على الاحتلال لسحب قواته من الأقصى

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الوكيل الإخباري-طالبت فلسطين، الجمعة، بالضغط على إسرائيل لسحب قواتها من المسجد الأقصى، ورفع قيودها التي تحول دون وصول المصلين المسلمين والمسيحيين إلى أماكن عبادتهم.

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جاء ذلك خلال اتصالات ورسائل لمسؤولين دوليين وأمميين، أجراها المندوب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".


وشدد منصور على "ضرورة إطلاق سراح من اعتقلتهم إسرائيل من المصلين والصحفيين والأطفال والشيوخ والنساء بشكل فوري".


كما طالب ببذل كافة الجهود "لوقف العدوان الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في كل مناطق الأرض الفلسطينية المحتلة ووقف تصعيدها العسكري".


وأكد أن التنديد الدولي "بجرائم إسرائيل ومستوطنيها ضد الفلسطينيين، يجب أن تتبعه جهود دولية حاسمة لوقف هذه الجرائم، والمحاسبة عليها، وتحقيق العدالة للضحايا، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية".


ودعا، المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى "العمل بشكل عاجل ومسؤول لنزع فتيل هذا الوضع الخطير للغاية وحماية أرواح المدنيين الفلسطينيين".

 

وتبادل الفلسطينيون والإسرائيليون، الاتهامات بالمسؤولية عن مواجهات جرت صباح الجمعة في ساحات المسجد الأقصى.


وأدان فادي الهدمي، وزير شؤون القدس، في بيان، اقتحام الشرطة الإسرائيلية للمسجد، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التداعيات لاقتحامها "الخطير" له والاعتداء على المصلين.


بينما، حمّلت شرطة الاحتلال الإسرائيلية في بيان، مسؤولية ما جرى، لمن وصفتهم بـ"المشاغبين" من الفلسطينيين الذين تواجدوا في المسجد، قائلة: إن "جُل هدفهم كان المس بقوات الأمن وحرية العبادة والأماكن المقدسة" على حد زعمها.


وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية)، الجمعة، إن 153 فلسطينيا أصيبوا في الاقتحام، فيما قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين (رسمية)، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 400 فلسطيني من ساحات المسجد.


ومنذ أيام، يسود التوتر في مدينة القدس وساحات المسجد الأقصى، في ظل دعوات مستوطنين إسرائيليين و"جماعات الهيكل" اليهودية لاقتحامات للأقصى، تزامنا مع عيد الفصح اليهودي الذي بدأ الجمعة ويستمر أسبوعا.

 

الاناضول

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