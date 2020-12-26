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السبت، 26-12-2020 03:34 م

يحاكم بتهمة القتل

فلسطين .. فرار موقوف من مستشفى في بيت لحم

بيت
عناصر من الشرطة الفلسطينية


الوكيل الإخباري - تمكن موقوف، مساء اليوم السبت، من الفرار من مستشفى بيت جالا في محافظة بيت لحم في فلسطين .

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وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة الفلسطينية ، أن موقوفا يحاكم بتهمة القتل، فر من مستشفى بيت جالا الحكومي أثناء تلقيه للعلاج .

 

وأضافت أن الشرطة والأجهزة الأمنية تقوم بالبحث عنه.

 

المصدر : وفا الفلسطينية 

 

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