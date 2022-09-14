فلسطين .. وقفة جماهيرية حاشدة أمام مقر الصليب الأحمر في أريحا إسنادا للأسرى

الوكيل الإخباري-جددت جماهير محافظة اريحا والأغوار، اليوم الأربعاء، وإسنادها ودعمها للأسرى الابطال في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

اضافة اعلان



وجاذ ذلك، خلال وقفة جماهيرية حاشدة نظمتها حركة فتح إقليم اريحا والاغوار، وهيئة شؤون الاسرى والمحررين، ونادي الأسير، أمام مقر الصليب الاحمر في مدينة اريحا، رفضا للاعتقال الاداري للأسير نائل أبو العسل واسنادا للأسير المريض ناصر ابو حميد.



وشارك بالوقفة محافظ اريحا والأغوار جهاد ابو العسل وممثلو الفعاليات الرسمية والشعبية وفصائل منظمة التحرير، وأهالي الاسرى، مؤكدين دعمهم للأسرى.

وأكد المحافظ أبو العسل أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يبذلون كل جهد ممكن للتخفيف من معاناتهم.



وقال، إن الأسرى هم عنوان من عناوين نضالنا الوطني لنيل حقوقنا وتجسيد الاستقلال وإيصال رسالة لكل العالم انه آن الأوان لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإنهاء معاناة الاسرى الابطال في السجون الاسرائيلي.



وأضاف، ان هذه الفعالية التضامنية جاءت للتعبير عن تضامننا الكامل ودعمنا للأسرى الابطال في السجون الاسرائيلية الذي يستحقون منا كل الوفاء لأنهم ضحوا بحريتهم في سبيل تحرير فلسطين.



ورفع المشاركون صورا وشعارات منددة بسياسة الإهمال التي تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال بحق الأسرى المرضى، مُطالبين بالإفراج العاجل عن الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي خطير للغاية.



وفا

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة