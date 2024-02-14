فيديو - الاحتلال يجبر النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي

الوكيل الاخباري - أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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ومنذ أسابيع، يفرض الاحتلال حصارا صارما على مجمع ناصر، وطالب بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم الحرب على الفرار من منازلهم واللجوء إلى المستشفى.



ويطلق الجيش الإسرائيلي النار على كل من يتحرك داخل أو خارج المستشفى مما أدى لاستشهاد وإصابة عدد كبير من الموجودين داخله.