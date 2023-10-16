فيديو - الاحتلال يستهدف كوادر الدفاع المدني في غزة

الوكيل الاخباري - استهدف جيش الاحتلال، فجر الإثنين، طاقما يتبع للدفاع المدني في غزة كان في طريقه للمشاركة في عمليات الإنقاذ بعد القصف الذي طال القطاع.
وقالت مصادر فلسطينية إن عدد شهداء أطقم الإسعاف والدفاع المدني بعد استهداف جيش الاحتلال لهم، بلغ 7 أشخاص.
وأفاد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، بأن الجيش الإسرائيلي "قصف طواقمنا أثناء توجهها لمهمة إنقاذ في تل الهوى".
وكثف الاحتلال فجر الإثنين غاراتها على مناطق جباليا وتل الهوى والطرق الرئيسية في قطاع غزة.
7 شُهداء من أفراد الدفاع المدني في استهداف مباشر لقصف مقر الدفاع المدني وسيارات الإسعاف. pic.twitter.com/HXGKHN48Xc— Raghad🇵🇸 (@Raghadm_48) October 15, 2023
#الحزن يخيم على رجال الإسعاف بعد تعمد الإحتلال استهداف زملائهم.— عيسى ابوغوش (@QdwrtYsy) October 15, 2023
يا اخي كانوا احنا قاعدين بغرفة مغلقة بنسولف لبعض .
الغرب ما بوصلو هالاخبار .
العجوز فوق ما هو اطرش وزهايمر معقول ما بشوف pic.twitter.com/z3lyAKob7J