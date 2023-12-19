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الاحتلال يحول مستشفى العودة بجباليا إلى ثكنة عسكرية

الثلاثاء، 19-12-2023 11:49 ص

فيديو- القسام تنشر مشاهد : اهداء لأرواح شهداء الضفة الغربية

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الوكيل الإخباري- نشرت حركة المقاومة الفلسطينية، كتائب القسام، مقطع فيديو يظهر إطلاق رشقات صاروخية تجاه الأراضي المحتلة.

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وقالت كتائب القسام بأنها اهدت هذا العمل تخليدًا لأرواح شهداء الضفة الغربية.


وتواصل كتائب القسام استهداف آليات وتجمعات جيش الاحتلال بوسائل متنوعة، من كمائن واشتباكات، متسببة في سقوط عدد من القتلى والجرحى، إضافة إلى تدمير آلياتهم.


 




 

 


 

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