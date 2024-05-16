فيديو - حفيدة إسماعيل هنية قبل لحظات من استشهادها بصاروخ للاحتلال

الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل استشهادها بلحظات في قصف استهدف أبناءه وأحفاده في عيد الفطر الماضي في 10 نيسان/ أبريل.
وتظهر الطفلة الشهيدة وهي تردد "أجا العيد أجا العيد"، وهي تطل برأسها من نافذة السيارة، قبل أن تغتالها صواريخ الاحتلال، رفقة والدها وأعمامها وبنات أعمامها، خلال زيارات معايدة على أقاربهم في مخيم الشاطئ للاجئين، غرب مدينة غزة.
واستشهد في عملية الاغتيال والدها أمير إسماعيل هنية، واثنان من أعمامها، و4 من الأطفال من أحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.
Razan, the granddaughter of Haniyeh, the head of Hamas Political Bureau, moments before the Israeli army killed her along with her uncles and other children, as she sang for Eid al-Fitr. The Israeli army had claimed that Haniyeh's sons were on their way to carry out an attack. pic.twitter.com/GoqHez38HK— Ramy Abdu| رامي عبده (@RamAbdu) May 15, 2024