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الخميس، 16-05-2024 07:20 ص

فيديو - حفيدة إسماعيل هنية قبل لحظات من استشهادها بصاروخ للاحتلال

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الوكيل الاخباري - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات لحفيدة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، قبل استشهادها بلحظات في قصف استهدف أبناءه وأحفاده في عيد الفطر الماضي في 10 نيسان/ أبريل.

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وتظهر الطفلة الشهيدة وهي تردد "أجا العيد أجا العيد"، وهي تطل برأسها من نافذة السيارة، قبل أن تغتالها صواريخ الاحتلال، رفقة والدها وأعمامها وبنات أعمامها، خلال زيارات معايدة على أقاربهم في مخيم الشاطئ للاجئين، غرب مدينة غزة.


واستشهد في عملية الاغتيال والدها أمير إسماعيل هنية، واثنان من أعمامها، و4 من الأطفال من أحفاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس.

 


 




 

 


 

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