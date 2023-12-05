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الثلاثاء، 05-12-2023 06:48 ص

فيديو - لحظة تدمير مبنى في غزة بقنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية

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الوكيل الاخباري - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة تدمير قنبلة SPICE-2000 الإسرائيلية لأحد المباني في غزة.

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كانت صحيفة "جيروزاليم بوست" قد أشارت في وقت سابق إلى أن إسرائيل استخدمت هذه القنبلة في استهداف قيادي في حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة عام 2022.


وتبعا لشركة "رافائيل" المسؤولة عن إنتاج وتطوير الأسلحة والتكنولوجيا العسكرية الإسرائيلية فإن "قنبلة SPICE-2000 توفر قدرات مميزة في التوجيه ودقة الاستهداف، ويمكنها إصابة أهدافها على مدى يتراوح ما بين 60 و100 كلم، فضلا عن أنها مجهزة بنظام ملاحة ذاتي".

 






 




 

 


 

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