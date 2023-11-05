الأحد 05-11-2023
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الأحد، 05-11-2023 12:39 م

وزير الخارجية القطري: من المؤسف أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور

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الوكيل الاخباري- قال رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، خلال مؤتمر صحفي مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا، إنه من المؤسف أن الوضع في غزة لا يزال يتدهور.اضافة اعلان


واعتبر أن ردود الفعل الدولية على القصف الإسرائيلي ليست بالمستوى المطلوب.

وبيّن أنه بحث مع الوزيرة الفرنسية استمرار الجهود لإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وفي وقت سابق اليوم قال الديوان الأميري إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزيرة خارجية فرنسا كاثرين كولونا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، بالإضافة إلى مناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية.

 




 

 


 

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